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Жильё в Tacoronte, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Tacoronte, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Tacoronte, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€505,000
Realting.com
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