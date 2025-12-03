Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Sierra de las Nieves
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Sierra de las Nieves, Испания

виллы
7
бунгало
3
3 объекта найдено
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 467 м²
Откройте для себя уникальную роскошную виллу недалеко от Марбельи с захватывающими видами на…
$5,80 млн
Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,27 млн
Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
