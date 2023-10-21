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Дома в Sierra de las Nieves, Испания

виллы
4
10 объектов найдено
Дом 7 спален с кондиционером, с террасой, с гаражом в Monda, Испания
Дом 7 спален с кондиционером, с террасой, с гаражом
Monda, Испания
Комнаты 7
Площадь 799 м²
Имение на продажу в Monda, с 7 спальня, 7 ванная и характеристики гараж (Частный) и сад (Час…
€1,60 млн
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 734 м²
Этот впечатляющий комплекс, расположенный в уникальном тихом месте в Кабопино на побережье К…
€3,75 млн
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Продается вилла в Марбесе, Марбелья, с 5 спальнями, 5 ванными комнатами и 5 ванными комнатам…
€3,00 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Ojen, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Ojen, Испания
Комнаты 3
Площадь 446 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Marbella East, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн …
€1,90 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Ojen, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Ojen, Испания
Комнаты 3
Площадь 425 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Marbella East, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн …
€1,95 млн
Дом 7 спален в Ojen, Испания
Дом 7 спален
Ojen, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 190 м²
Роскошная вилла с 7 спальнями в Hacienda Las Chapas, Восточная Марбелья. Hacienda Las Chapas…
€9,50 млн
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Istan, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Istan, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Istan, Испания
Комнаты 4
Площадь 560 м²
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
€1,50 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в Istan, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
Istan, Испания
Площадь 300 м²
Новое развитие: цены от & евро; & nbsp; 1 690 000 до & евро; & amp; nbsp; 1 690 000. [Медсес…
€1,69 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
€890,000

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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