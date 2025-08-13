Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Sierra de las Nieves
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Продажа домов с садом в Sierra de las Nieves, Испания

Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Мейшо Хиллз, Сьерра-Бланка, Марбелья. Вилла - Таунхаус, 5 Спален, 5 Ванных, Построен: 651м2,…
$2,40 млн
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Площадь 300 м²
Новое развитие: цены от & евро;   1 690 000 до & евро;   1 690 000. [Медсестры: 4 - 4] [Медв…
$1,68 млн
Таунхаус в Ojen, Испания
Таунхаус
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый таунхаус, расположенный в самом роскошном месте Марбельи - Сьерра-Бланка. Урбанизац…
$1,20 млн
