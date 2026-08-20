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Жилье в Sierra de las Nieves, Испания

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квартиры
18
дома
12
30 объектов найдено
Вилла в Ojen, Испания
Вилла
Ojen, Испания
Количество спален 5
Площадь 849 м²
Потрясающие роскошные виллы в Palo Alto представляют собой вершину эксклюзивной жизни на Кос…
$6,61 млн
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Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Новый проект на склонах Ла Конча в Истане, Марбелья. Расположен в районе природной красоты с…
$732,687
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Квартира 3 спальни в Ojen, Испания
Квартира 3 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Эксклюзивный частный жилой поселок, состоящий всего из 44 роскошных домов с потрясающим видо…
$1,15 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Istan, Испания
Квартира 3 спальни
Istan, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Этот новый жилой проект в Истане, Малага, предлагает 24 эксклюзивные квартиры с видом на лес…
$673,786
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Квартира 3 спальни в Ojen, Испания
Квартира 3 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Эксклюзивный частный жилой поселок, состоящий всего из 44 роскошных домов с потрясающим видо…
$2,33 млн
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Дом 4 комнаты в Ojen, Испания
Дом 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Элегантные виллы с бассейнами в престижном районе Охен Охен — это место, где природа встреча…
$1,24 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Istan, Испания
Квартира 3 спальни
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новая разработка ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, в Сьерра-де-лас-Ньевес, на склонах Ла Конча, …
$672,397
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Студия 3 спальни в Istan, Испания
Студия 3 спальни
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Новая застройка ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, в Сьерра-де-лас-Ньевес, на склонах Ла Конча, н…
$692,190
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Вилла в Ojen, Испания
Вилла
Ojen, Испания
Количество спален 5
Площадь 931 м²
Потрясающие роскошные виллы в Palo Alto представляют собой вершину эксклюзивной жизни на Кос…
$5,48 млн
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Бунгало в Ojen, Испания
Бунгало
Ojen, Испания
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Эксклюзивный частный жилой поселок, состоящий всего из 44 роскошных домов с потрясающим видо…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Эксклюзивный частный жилой поселок, состоящий всего из 44 роскошных домов с потрясающим видо…
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
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Квартира 3 спальни в Istan, Испания
Квартира 3 спальни
Istan, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Откройте для себя эксклюзивный стиль жизни в этом новом комплексе в Сьерра-де-лас-Ньевес, не…
$722,747
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Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,27 млн
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Бунгало в Ojen, Испания
Бунгало
Ojen, Испания
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Эксклюзивный частный жилой поселок, состоящий всего из 44 роскошных домов с потрясающим видо…
$1,12 млн
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Вилла в Ojen, Испания
Вилла
Ojen, Испания
Количество спален 4
Площадь 819 м²
Потрясающие роскошные виллы в Palo Alto представляют собой вершину эксклюзивной жизни на Кос…
$5,24 млн
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Квартира 3 спальни в Ojen, Испания
Квартира 3 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию из 14 двухквартирных вилл, расположенных на первой …
$1,22 млн
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Квартира 4 комнаты в Istan, Испания
Квартира 4 комнаты
Istan, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ИСТАНЕ, НЕДАЛЕКО ОТ МАРБЕЛЬИ Новый жилой комплекс в Сьерра-де-лас-Нь…
$597,808
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Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Площадь 300 м²
Новое развитие: цены от & евро;   1 690 000 до & евро;   1 690 000. [Медсестры: 4 - 4] [Медв…
$1,68 млн
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Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
3 уровня квартиры в роскошном комплексе Meisho Hills, Сьерра-Бланка. Две спальни, две ванные…
$929,846
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Квартира 4 комнаты в Istan, Испания
Квартира 4 комнаты
Istan, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ИСТАНЕ, НЕДАЛЕКО ОТ МАРБЕЛЬИ Новый проект в Сьерра-де-лас-Ньевес, рядом с…
$719,692
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Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Мейшо Хиллз, Сьерра-Бланка, Марбелья. Вилла - Таунхаус, 5 Спален, 5 Ванных, Построен: 651м2,…
$2,40 млн
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Квартира 4 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот стильный апартамент с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, включая роскошную ванную в гла…
$1,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Istan, Испания
Квартира 2 комнаты
Istan, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Новый жилой комплекс в Istán состоит из 22 жилых домов с 1 и 2 спальнями, расположенных в тр…
$315,736
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Квартира 4 комнаты в Istan, Испания
Квартира 4 комнаты
Istan, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ИСТАНЕ, НЕДАЛЕКО ОТ МАРБЕЛЬИ Новый жилой комплекс в Сьерра-де-лас-Нь…
$673,260
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Квартира 3 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 3 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ НОВЫЙ КОМПЛЕКС Впечатляющий новый комплекс с 2 и 3-спальными квартирами и пен…
$922,830
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Квартира 4 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя дом своей мечты: Роскошные виллы в Ла-Марене Престижное местоположение с …
$986,674
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Таунхаус в Ojen, Испания
Таунхаус
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый таунхаус, расположенный в самом роскошном месте Марбельи - Сьерра-Бланка. Урбанизац…
$1,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 3 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ НОВЫЙ КОМПЛЕКС Впечатляющий новый комплекс с 2 и 3-спальными квартирами и пен…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 3 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ПРОЕКТ В ПАЛО АЛЬТО Проект из 60 квартир и пентхаусов, расположенный на самом высоком…
$986,674
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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