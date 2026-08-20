Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Sierra de las Nieves
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Sierra de las Nieves, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Вилла в Ojen, Испания
Вилла
Ojen, Испания
Количество спален 5
Площадь 849 м²
Потрясающие роскошные виллы в Palo Alto представляют собой вершину эксклюзивной жизни на Кос…
$6,61 млн
Оставить заявку
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Новый проект на склонах Ла Конча в Истане, Марбелья. Расположен в районе природной красоты с…
$732,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Ojen, Испания
Вилла
Ojen, Испания
Количество спален 5
Площадь 931 м²
Потрясающие роскошные виллы в Palo Alto представляют собой вершину эксклюзивной жизни на Кос…
$5,48 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Ojen, Испания
Вилла
Ojen, Испания
Количество спален 4
Площадь 819 м²
Потрясающие роскошные виллы в Palo Alto представляют собой вершину эксклюзивной жизни на Кос…
$5,24 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Площадь 300 м²
Новое развитие: цены от & евро;   1 690 000 до & евро;   1 690 000. [Медсестры: 4 - 4] [Медв…
$1,68 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти