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Виллы в Sierra de las Nieves, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 734 м²
Этот впечатляющий комплекс, расположенный в уникальном тихом месте в Кабопино на побережье К…
€3,75 млн
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Продается вилла в Марбесе, Марбелья, с 5 спальнями, 5 ванными комнатами и 5 ванными комнатам…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Istan, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в Istan, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
Istan, Испания
Площадь 300 м²
Новое развитие: цены от & евро; & nbsp; 1 690 000 до & евро; & amp; nbsp; 1 690 000. [Медсес…
€1,69 млн

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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