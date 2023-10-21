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Квартиры в Sierra de las Nieves, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ojen, Испания
Квартира 3 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Цена от 325.000 € Marbella Sunset - инновационный проект в Марбелье, состоящий из просторных…
€1,25 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Ojen, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
€685,000
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Ojen, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
€644,000
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Ojen, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этот комплекс роскошных квартир расположен в удивительном месте, на первой линии поля для го…
€697,000

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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