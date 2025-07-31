Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Sant Adria de Besos
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Sant Adria de Besos, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 9 360 м² в Sant Adria de Besos, Испания
Коммерческое помещение 9 360 м²
Sant Adria de Besos, Испания
Площадь 9 360 м²
Коммерческое помещение в ближайшем пригороде города Барселона.Общая площадь 9360 м.кв.6 боль…
$4,97 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти