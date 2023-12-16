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Дуплексы в San Roque, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€481,000
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Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€385,000
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