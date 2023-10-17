Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Сан-Мигель-де-Салинас

Коммерческая недвижимость в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая в Las Escalericas, Испания
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
Площадь 600 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 600.00 …
€1,20 млн
Коммерческая в Las Escalericas, Испания
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Ciudad de las comunicacion…
€3,50 млн
Коммерческая в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе San Miguel de Salinas. Общ…
€600,000
Realting.com
Перейти