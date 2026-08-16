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Коммерческая недвижимость в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческое помещение
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом расположен на первом этаже и имеет общую площадь 468 м2, распределенную вокруг большой г…
$1,15 млн
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