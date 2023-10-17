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Таунхаусы в San Javier, Испания

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18 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже,…
€256,800
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
€247,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€264,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€325,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€256,800
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
€469,000
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€289,500
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€236,800
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€236,800
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€289,500
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€236,800
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€289,500
Таунхаус 3 спальни с садом, с гостиной, с Airport less than 1 hour drive в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с гостиной, с Airport less than 1 hour drive
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
ВИЛЛЫ С ТЕРРАСОЙ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА РЯДОМ С Roda Роскошный комплекс из 2…
€264,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с подсобным помещением в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с подсобным помещением
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Виллы в Рода, Сан-Хавьер. Они состоят из 2 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, терра…
€188,500
Таунхаус 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Сантьяго де ла Рибера. Дома с частным садом и басс…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с новым полем для гольфа в Санта-Росалии. Таунхаусы с 3 спальн…
€89,900
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