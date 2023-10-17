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Пентхаусы в San Javier, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в San Javier, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,000
Realting.com
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