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Дома в San Javier, Испания

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76 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Javier, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Javier, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 одноэтажных независимых вилл, расположенных в Сан-Хав…
€699,950
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Отдельные Дома с 3 Спальнями и Личными Бассейнами Лос-Алькасарес, Коста-Калида Отдельные дом…
€385,000
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Таунхаус 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Вилла на передней линии гольфа в Роде, Коста Калида Роскошный дом с частным бассейном и парк…
€690,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€849,900
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже,…
€256,800
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
€247,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€264,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
€312,000
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€539,900
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€349,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€529,900
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Виллы, построенные побратимом Рода Гольф, Мурсия, Коста Калида Жилой комплекс из 5 двухкварт…
€339,900
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью в San Javier, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
€550,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€325,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€256,800
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Виллы-близнецы в Сан-Хавьер, Коста-Калида, Мурсия Комплекс состоит из 8 домов-близнецов, с ч…
€247,000
Вилла 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
€385,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
€469,000
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€289,500
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
€780,000
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
€445,000
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€236,800
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