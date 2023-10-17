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76 объектов найдено
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
4
3
125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
4
3
135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой
San Javier, Испания
3
2
100 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 одноэтажных независимых вилл, расположенных в Сан-Хав…
€699,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
4
2
130 м²
Отдельные Дома с 3 Спальнями и Личными Бассейнами Лос-Алькасарес, Коста-Калида Отдельные дом…
€385,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
94 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
84 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
77 м²
2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
3
125 м²
2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
San Javier, Испания
4
3
135 м²
Вилла на передней линии гольфа в Роде, Коста Калида Роскошный дом с частным бассейном и парк…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
3
150 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€849,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2
2
75 м²
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже,…
€256,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
3
2
92 м²
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
3
2
126 м²
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
€247,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€264,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
94 м²
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
€312,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
114 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€539,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
3
2
100 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€349,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
110 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€529,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
3
2
Виллы, построенные побратимом Рода Гольф, Мурсия, Коста Калида Жилой комплекс из 5 двухкварт…
€339,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью
San Javier, Испания
4
3
130 м²
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
3
2
92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
2
2
74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€256,800
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
125 м²
Виллы-близнецы в Сан-Хавьер, Коста-Калида, Мурсия Комплекс состоит из 8 домов-близнецов, с ч…
€247,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
132 м²
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
€385,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Javier, Испания
3
3
220 м²
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
€469,000
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Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
92 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€289,500
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Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
465 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
€780,000
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Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
145 м²
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
€445,000
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Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2
2
74 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
€236,800
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