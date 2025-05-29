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Таунхаусы в Salou, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Salou, Испания
Таунхаус
Salou, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Жилой комплекс таунхаусов на стадии строительства в городе Салоу. Расстояние до центра Барсе…
$564,314
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