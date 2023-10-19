Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Pilar de la Horadada

Земельные участки в Pilar de la Horadada, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с Proximity to the sea, с Views в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea, с Views
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 5 582 м²
Площадь земельного участка: 5 582 м2 (2 711 м2 и 2 871 м2) Участки расположены в 5 минутах х…
€7,54 млн
Земельные участки с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Земельные участки с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 786 м²
Фантастический участок в Льорет-де-Мар. Расположен в жилом районе в верхней части Льорет-де-…
€175,518
Земельные участки в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Кала, Миха…
€187,841
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии, у моря в Испания
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии, у моря
Испания
Площадь 46 143 м²
Участок земли расположен на побережье Коста Бланки, Испания. Участок с панорамным видом на м…
€31,97 млн
Земельные участки 1 комната в San Javier, Испания
Земельные участки 1 комната
San Javier, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
Земельный участок в городе San Javier для строительства домов.В продаже участок земли площад…
€115,561
Земельные участки в Aspe, Испания
Земельные участки
Aspe, Испания
Земля под застройку в Аликанте ID D12655
€72,050
Земельные участки с бассейном, с подвалом в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с бассейном, с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Майрэна, М…
€513,745
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Begur, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
Площадь 350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,62 млн
Земельные участки с водоснабжением, с Light в Испания
Земельные участки с водоснабжением, с Light
Испания
€80,126
Земельные участки с садом в Торревьеха, Испания
Земельные участки с садом
Торревьеха, Испания
Городской участок в знаменитом сосновом районе Лос Балконес, 1000 м2 ровной земли с доступом…
€225,353
Земельные участки с 0 bedrooms в Вальдепеньяс, Испания
Земельные участки с 0 bedrooms
Вальдепеньяс, Испания
Fínca Rústica расположен недалеко от города Корбера, рядом с полем для гольфа и аэропортом. …
€332,078
Земельные участки 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
€1,99 млн
Realting.com
Перейти