Квартиры и апартаменты в Paiporta, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Paiporta, Испания
Квартира 3 спальни
Paiporta, Испания
Количество спален 3
Площадь 485 м²
Необычный дом, построенный в 2001 году в тихом жилом районе Седави, отремонтирован с полной …
$557,465
Квартира 2 спальни в Paiporta, Испания
Квартира 2 спальни
Paiporta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новый этаж в Paiporta с качественными материалами. 2ª высота здания 3 высоты, полностью снар…
$116,450
