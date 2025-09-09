  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Finestrat
  Квартира в новостройке Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте

Квартира в новостройке Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте

Finestrat, Испания
от
$606,273
;
29
ID: 27836
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Finestrat

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа

Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и богатого исторического наследия. Город делится на два основных района: прибрежную часть, Кала-де-Финестрат, и традиционную внутреннюю деревню, расположенную у горы Пуиг-Кампана. В целом, Финестрат – это уникальное сочетание прибрежной красоты и горных пейзажей, очаровательный старый город, прекрасный пляж и возможности как для отдыха, так и для приключений. Это отличное место для тех, кто ищет более спокойный отдых вблизи оживленного Бенидорма.

Квартиры в Финестрате, Аликанте, благодаря своему выгодному расположению, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от поля для гольфа и в 5 минутах езды от большого торгового центра, где вы найдете магазины и супермаркеты, способные удовлетворить все ваши потребности. Рядом расположенная автобусная остановка обеспечивает удобное транспортное сообщение, а чуть более длительная поездка доставит вас в Бенидорм, известный своими впечатляющими небоскребами вдоль побережья. Этот динамичный город предлагает множество возможностей для досуга, включая захватывающие тематические парки, такие как Terra Mitica, а также разветвленную инфраструктуру со школами и медицинскими учреждениями.

В проекте имеется обширная территория общего пользования с бассейнами (один полуолимпийский 25-метровый), детскими игровыми площадками, кортом для большого тенниса, открытым тренажерным залом, крытым тренажерным залом, петанком, коворкинг-зоной и многоцелевым залом.

Современные квартиры состоят из двух или трех просторных спален, двух ванных комнат, кухни открытой планировки и столовой, а также просторной гостиной с окнами во французском стиле, которые пропускают достаточно естественного света.


ALC-00963

Местонахождение на карте

Finestrat, Испания
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте
Finestrat, Испания
от
$606,273
