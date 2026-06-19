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Многоуровневые квартиры с садом в Испании

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Эстремадура
4
Бадахос
4
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Dolores, Испания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира на первом этаже с небольшим частным садом, террасой, бассейном и пар…
$321,285
НДС
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эстепона, Испания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира на среднем этаже с большой террасой, бассейном, спортзалом и спа с панорамны…
$655,236
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Испании

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