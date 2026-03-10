Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Многоуровневые квартиры
  5. Гараж

Многоуровневые квартиры с гаражом в Испании

Эстремадура
4
Бадахос
4
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Бланес, Испания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
$453,261
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти