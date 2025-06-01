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Жильё в Montgat, Испания

2 объекта найдено
Таунхаус в Montgat, Испания
Таунхаус
Montgat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Новый комплекс домов и таунхаусов, расположенный в городе Эль Монгат на побережье Коста Маре…
$825,381
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Квартира 3 спальни в Бадалона, Испания
Квартира 3 спальни
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монгат на п…
$786,620
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