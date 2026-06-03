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Дуплексы с видом на горы в Малага-Коста-дель-Соль, Испания

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Малага
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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Новая недвижимость в престижном комплексе в Эль Лимонар, Малага Новый комплекс находится в М…
$2,75 млн
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Параметры недвижимости в Малага-Коста-дель-Соль, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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