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Жильё с бассейном в Лас-Пальмас, Испания

дома
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
San Bartolome de Tirajana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…
€340,000

Параметры недвижимости в Лас-Пальмас, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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