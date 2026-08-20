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Квартиры и апартаменты с видом на горы в la Plana Alta, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 373 м²
Этаж 3/3
Роскошный элитный пентхаус рядом с пляжем с невероятным видом на море и большой террасой с ч…
$1,33 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Этаж 1/3
Фантастическая квартира на первом этаже рядом с морем с большой террасой с частным бассейном…
$864,383
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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