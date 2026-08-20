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Квартиры и апартаменты с гаражом в la Plana Alta, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/11
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
$239,869
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Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/11
Представляем апартаменты на первой линии моря с фронтальным видом на море в очень красивом ж…
$349,479
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Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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