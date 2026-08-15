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Дуплексы с бассейном в Марине-Бахе, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс в Вильяхойоса, Испания
Дуплекс
Вильяхойоса, Испания
Площадь 215 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$736,030
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
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Элитная
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