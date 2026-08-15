Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Марине-Бахе, Испания

;
Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Таунхаус на продажу – урбанизация El Pinar, улица Берлин, 7, курорт Sierra Cortina (Финестра…
$340,563
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Жилой комплекс Camporosso Serpentine состоит из двух линейных участков: Поньенте и Леванте. …
$643,742
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти