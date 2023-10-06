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Дуплексы с видом на море в Марина-Баха, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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