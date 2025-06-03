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Дуплексы с террасой в Марине-Альте, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с бассейном
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