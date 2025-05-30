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Коммерческая недвижимость в la Bisbal dEmporda, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 685 м² в la Bisbal dEmporda, Испания
Коммерческое помещение 685 м²
la Bisbal dEmporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 685 м²
Семейный отель в средневековом городке в красивом регионе Байш Эмпорда в провинции Жирона. О…
$1,01 млн
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