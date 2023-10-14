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Пентхаусы с видом на горы в La Axarquia, Испания

Rincon de la Victoria
7
Torrox
4
Velez-Malaga
3
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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€391,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€351,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€495,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€555,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€680,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€565,000

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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