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Квартиры в l Alfas del Pi, Испания

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57 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 115 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€410,075
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERA New Build развитие таунхаусов с частными бассе…
€511,632
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 113 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Строительство 11 таунхаусов в Сантьяго-де-л…
€415,253
Квартира 2 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Residencial El Palmeral de Roda Golf - это роскошный комплекс из 8 вилл с частным бассейном…
€199,936
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 94 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€328,050
Квартира 4 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Площадь 236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€739,317
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€678,132
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€142,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€140,000
Квартира 1 спальня у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специ…
€105,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Представляем уютную квартиру в Альбире всего в 200 метрах от пляжа. Квартира состоит из гост…
€295,000
Квартира 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€600,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€435,000
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
€146,000
Квартира 1 спальня в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Очень привлекательная и ухоженная квартира в хорошем жилом комплексе! & # 13; Эти прекр…
€304,500
Квартира 3 спальни с бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
€890,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€890,000
Квартира 1 спальня в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€333,000
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€1,10 млн
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€402,000
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€469,500
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€371,000
Квартира 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
€596,000
Квартира 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
€1,01 млн
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