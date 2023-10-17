ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
l Alfas del Pi
Квартиры
Квартиры в l Alfas del Pi, Испания
пентхаусы
4
однокомнатные
7
двухкомнатные
20
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
6
Квартира
Очистить
57 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
115 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€410,075
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
220 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERA New Build развитие таунхаусов с частными бассе…
€511,632
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
l Alfas del Pi, Испания
3
113 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Строительство 11 таунхаусов в Сантьяго-де-л…
€415,253
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
2
70 м²
Residencial El Palmeral de Roda Golf - это роскошный комплекс из 8 вилл с частным бассейном…
€199,936
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
94 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€328,050
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
4
236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€739,317
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€678,132
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
146 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
3
1
200 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
170 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
2
1
63 м²
3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
88 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€142,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
83 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
l Alfas del Pi, Испания
2
1
56 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специ…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
70 м²
Представляем уютную квартиру в Альбире всего в 200 метрах от пляжа. Квартира состоит из гост…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
2
124 м²
3/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
168 м²
2/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€435,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
129 м²
2
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
€146,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1
1
63 м²
Очень привлекательная и ухоженная квартира в хорошем жилом комплексе! & # 13; Эти прекр…
€304,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
130 м²
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
153 м²
1/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1
1
89 м²
€333,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
117 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
100 м²
€402,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
125 м²
€469,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
87 м²
€371,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
4
176 м²
€596,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
4
263 м²
€1,01 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL