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Пентхаусы в l Alfas del Pi, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
€146,000
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€1,10 млн
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€1,10 млн
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€1,10 млн
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