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Жильё в l Alfas del Pi, Испания

квартиры
57
дома
257
314 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом общей площадью 132м2 построен на 2 этажах. На первом этаже отремонтированная отдельная к…
€340,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу с видом на море и горы в городе Полоп.Полоп - это небольшой горо…
€630,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 115 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€406,542
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERA New Build развитие таунхаусов с частными бассе…
€507,224
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 113 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Строительство 11 таунхаусов в Сантьяго-де-л…
€411,675
Квартира 2 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Residencial El Palmeral de Roda Golf - это роскошный комплекс из 8 вилл с частным бассейном…
€198,214
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 94 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€325,223
Квартира 3 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Площадь 236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€675,960
Квартира 4 комнаты в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Площадь 236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€736,949
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€142,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€140,000
Квартира 1 спальня у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специ…
€105,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
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