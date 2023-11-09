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Испания
Жилая
l Alfas del Pi
Жильё в l Alfas del Pi, Испания
квартиры
57
дома
257
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314 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
Дом общей площадью 132м2 построен на 2 этажах. На первом этаже отремонтированная отдельная к…
€340,000
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Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
145 м²
2
Представляем шикарную виллу с видом на море и горы в городе Полоп.Полоп - это небольшой горо…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
2
121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
3
2
130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
115 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€406,542
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
220 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERA New Build развитие таунхаусов с частными бассе…
€507,224
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
l Alfas del Pi, Испания
3
113 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Строительство 11 таунхаусов в Сантьяго-де-л…
€411,675
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
2
70 м²
Residencial El Palmeral de Roda Golf - это роскошный комплекс из 8 вилл с частным бассейном…
€198,214
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
94 м²
NEW BUILD SEMI ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новое здание жилой отдельно стоящие …
€325,223
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
3
236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€675,960
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
l Alfas del Pi, Испания
4
236 м²
ПОЛУКВАРТИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ В EL ALBIR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В Альбире престижный и избранный ан…
€736,949
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
2
161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
228 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
231 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
227 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
230 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
146 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
204 м²
3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
4
3
453 м²
4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
3
280 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
3
1
200 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
170 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
2
1
63 м²
3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
88 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€142,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
83 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
l Alfas del Pi, Испания
2
1
56 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специ…
€105,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
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