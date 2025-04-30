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Шале с террасой в Алаканти, Испания

Аликанте
4
Mutxamel
3
9 объектов найдено
Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Шале в Aigues, Испания
Шале
Aigues, Испания
Площадь 1 995 м²
Великолепная вилла на продажу в Айгесе, с парделой площадью 2000 м2 и 240 м2. Три двухместны…
$604,989
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 170 м²
Представляем эту великолепную виллу, расположенную в тихом городке Мучамель, в окружении при…
$357,729
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$938,993
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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