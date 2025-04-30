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Бунгало с садом в Алаканти, Испания

Аликанте
3
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2 объекта найдено
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 154 м²
Casamayor Real Estate предлагает этот великолепный семейный дом в эксклюзивном жилом комплек…
$590,059
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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