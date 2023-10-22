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Виллы в Granadilla de Abona, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 487 м²
Продается вилла с частным бассейном и видом на океан. Вилла расположена в районе Ла Марета. …
€599,900
Realting.com
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