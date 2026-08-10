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Виллы на берегу моря в Гранаде, Испания

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Almunecar
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Стильные виллы с панорамным видом на море в Ла-Эррадура, Гранада Ла-Эррадура — живописная пр…
$1,95 млн
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Параметры недвижимости в Гранаде, Испания

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Недорогая
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