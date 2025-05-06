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Таунхаусы с гаражом в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 6 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
$1,25 млн
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Таунхаус 5 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 5 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь дома составляет около 138 м2. Площадь террас в общей сложности составляет 85 м…
$556,388
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Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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