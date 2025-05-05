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Виллы с террасой в Гаррафе, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Гаррафе, Испания

с садом
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