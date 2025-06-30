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Квартиры с бассейном в Эстремадуре, Испания

Бадахос
151
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61 объект найдено
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя область настоящей природной красоты, расположенную в живописной сельской м…
$433,305
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Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 190 м²
Проект состоит из 14 квартир, все с большими террасами, двух коммерческих помещений на перво…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Полностью перепроектированная и отремонтированная 2-комнатная квартира в Урбе. Косталита. За…
$421,680
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TekceTekce
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
$741,499
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
A new Mediterranean style complex with a stunning natural frontline golf surrounding, ready …
$205,032
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый современный жилой комплекс, расположенный в La Cala de Mijas (Малага), идеальное место…
$384,107
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Девять кварталов светлых и просторных квартир расположены на склоне холма над Пуэрто Банус. …
$562,229
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
$146,279
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
An exclusive luxury project with the best qualities located in Estepona (Málaga), with the b…
$345,341
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Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 107 м²
Комплекс расположен на побережье Коста Бланка, на пляже Альбир в Альфас-дель-Пи, и представл…
$650,884
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Лежа в самом сердце Коста-дель-Соль - это место, где природа тонко тает в море. Это уникальн…
$210,311
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
$546,420
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Stunning renovated 2bed apartment, peaceful location and panoramic views from huge covered t…
$318,496
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
$284,819
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Лучшая цена в системе! Красивая квартира на первом этаже в престижном комплексе Lomas Del Re…
$641,969
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
$721,444
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
$277,134
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
$845,831
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Новый жилой комплекс в Бенальмадена Пуэбло, одном из самых очаровательных городов Коста-дель…
$210,311
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новостройка - это жилой комплекс домов, предназначенный для вас и вашей семьи, чтобы провест…
$288,080
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Spacious 2 bedroom apartment in Reserva de Marbella. Superb 2 bed, 2 bathroom apartments in …
$233,896
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
It is with great pleasure that we present to you the cornerstone of a unique luxury resident…
$367,266
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Удивительная новая разработка с захватывающими дух видами в Бенахавис. Это уникальное жилое …
$443,873
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Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 138 м²
Новый жилой комплекс бунгало в престижном районе Финестрат-Бенидорм на побережье Коста Бланк…
$361,499
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Просторные и светлые апартаменты с большой террасой и видом на поле для гольфа внизу и море,…
$313,455
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Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 106 м²
Комплекс расположен на побережье Коста Бланка, на пляже Альбир в Альфас-дель-Пи (Аликанте), …
$506,243
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
$562,229
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новый современный комплекс расположен в идиллическом месте, на линии фронта поля для гольфа …
$359,229
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
An exclusive apartment in Benalmádena Costa with wonderful sea views from its spacious terra…
$310,534
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Совершенно новый комплекс в Кала-де-Михас всего в 500 метрах от центра города и пляжа. Апарт…
$320,421
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Типы недвижимости в Эстремадуре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эстремадуре, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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