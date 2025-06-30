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Квартиры с террасой в Эстремадуре, Испания

Бадахос
151
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92 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178,984
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Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487,975
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя область настоящей природной красоты, расположенную в живописной сельской м…
$433,305
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Полностью перепроектированная и отремонтированная 2-комнатная квартира в Урбе. Косталита. За…
$421,680
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
$741,499
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Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Apartment at the beach in Estepona, floor of a very wide room, ideal for holiday rental or a…
$147,526
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
A new Mediterranean style complex with a stunning natural frontline golf surrounding, ready …
$205,032
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый современный жилой комплекс, расположенный в La Cala de Mijas (Малага), идеальное место…
$384,107
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Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
A charming apartment in the Old Town on a shared terrace on the ground floor, consisting of …
$151,865
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258,062
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Девять кварталов светлых и просторных квартир расположены на склоне холма над Пуэрто Банус. …
$562,229
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
$146,279
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Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581,426
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
An exclusive luxury project with the best qualities located in Estepona (Málaga), with the b…
$345,341
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Лежа в самом сердце Коста-дель-Соль - это место, где природа тонко тает в море. Это уникальн…
$210,311
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
$546,420
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Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Second beach line! Cozy apartment of a bedroom, in the prestigious urbanization of Marina…
$114,984
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Stunning renovated 2bed apartment, peaceful location and panoramic views from huge covered t…
$318,496
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260,722
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
$284,819
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Лучшая цена в системе! Красивая квартира на первом этаже в престижном комплексе Lomas Del Re…
$641,969
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
$721,444
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
$277,134
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
$845,831
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Great floor in a high standing residential area, saved 24 hours, in the beach front line 10 …
$649,766
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Новый жилой комплекс в Бенальмадена Пуэбло, одном из самых очаровательных городов Коста-дель…
$210,311
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новостройка - это жилой комплекс домов, предназначенный для вас и вашей семьи, чтобы провест…
$288,080
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Spacious 2 bedroom apartment in Reserva de Marbella. Superb 2 bed, 2 bathroom apartments in …
$233,896
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Типы недвижимости в Эстремадуре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эстремадуре, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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