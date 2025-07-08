Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бах-Виналопо
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Терраса

Бунгало с террасой в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
30
Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
$306,839
Оставить заявку
Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
$306,839
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти