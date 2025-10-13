Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Поле для гольфа

Коттеджи около гольф-клуба в Испании

Марбелья
5
Андалусия
15
Malaga
14
Эстепона
5
6 объектов найдено
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 156 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   439 000 гаста & евро;   798 500. [Хабитасьоны: 3 - 4] [Ба…
$436,847
Оставить заявку
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 гаста & евро;   850 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$796,076
Оставить заявку
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 412 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 495 950 гаста & евро;   1 849 950. [ Habitaciones: 3 - …
$1,48 млн
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 145 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   462 372 гаста & евро;   532 051. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$460,104
Оставить заявку
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 243 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 025 000 гаста & евро;   1 217 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,00 млн
Оставить заявку
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 101 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   409 000 гаста & евро;   688 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$406,994
Оставить заявку
Century 21Century 21

