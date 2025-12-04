Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало у моря в Коста-дель-Соль, Испания

Марбелья
24
Эстепона
77
Сан-Педро-Алькантара
11
Фуэнхирола
32
1 объект найдено
Бунгало 5 комнат в Эстепона, Испания
Бунгало 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Дома в средиземноморском стиле с общим бассейном в Эстепоне, Испания Эстепона, расположенная…
$847,111
Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
