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Дома в автономном сообществе Мадрид, Испания

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Мадрид
7
Galapagar
3
18 объектов найдено
Дом 5 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 5 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Виллы в Торрелодонесе, Мадрид, рядом с природой и всей инфраструктурой Район Лас-Мариас в То…
$1,29 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Эта квартира расположена на втором этаже классического здания 1920-х годов постройки, на ули…
$1,19 млн
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Дом 6 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 6 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Виллы в Торрелодонесе, Мадрид, рядом с природой и всей инфраструктурой Район Лас-Мариас в То…
$1,63 млн
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Дом 6 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 6 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Виллы с качественными характеристиками в Лас-Мариас, Торрелодонес Проект, расположенный в сп…
$1,23 млн
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Дом 7 комнат в La Navata, Испания
Дом 7 комнат
La Navata, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Отдельно стоящая вилла с 6 спальнями и земельным участком, Объект находится между Торрелодон…
$1,83 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 156 м²
Построенная в 1973 году, эта квартира на четвертом этаже с видом на улицу расположена в одно…
$2,70 млн
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Pozuelo de Alarcon, Испания
Дом 6 комнат
Pozuelo de Alarcon, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Pozuelo de Alarcon в районе Zona Pueblo. Общая площадь 424.00 м2, участок 52…
$1,68 млн
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Дом 6 комнат в Las Rozas de Madrid, Испания
Дом 6 комнат
Las Rozas de Madrid, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Представляем вам Виллу площадью 610 квадратных метров с эффектным современным дизайном, расп…
$2,50 млн
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Дом 5 комнат в Las Rozas de Madrid, Испания
Дом 5 комнат
Las Rozas de Madrid, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вам двухэтажная виллу площадью почти 300 м2, в которой можно вести комфортную и…
$783,535
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из луч…
$2,51 млн
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Дом 5 комнат в La Navata, Испания
Дом 5 комнат
La Navata, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современные отдельно стоящие виллы с 4 спальнями и участком земли по цене от 825.000 евро.Об…
$957,654
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всего…
$2,88 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль …
$2,56 млн
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Дом 3 комнаты в Мадрид, Испания
Дом 3 комнаты
Мадрид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Откройте для себя уникальную жемчужину в старом городе Альтеа! Этот очаровательный дом сочет…
$394,670
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Дом 6 комнат в Мадрид, Испания
Дом 6 комнат
Мадрид, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
🏡 Новый угловой таунхаус с видом на море – Balcón de FinestratОткройте для себя этот потряса…
$545,573
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Вилла в Алькобендас, Испания
Вилла
Алькобендас, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
$5,96 млн
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Дом 7 комнат в Soto del Real, Испания
Дом 7 комнат
Soto del Real, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продаётся дом в Soto del Real в районе Jardin del soto. Общая площадь 1366.00 м2, участок 38…
$893,811
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Дом 4 комнаты в La Navata, Испания
Дом 4 комнаты
La Navata, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отдельно стоящие виллы с тремя спальнями и собственным участком от €750.000находятся между г…
$870,595
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Типы недвижимости в автономном сообществе Мадрид

виллы

Параметры недвижимости в автономном сообществе Мадрид, Испания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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