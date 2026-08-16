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Виллы в автономном сообществе Мадрид, Испания

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Мадрид
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6 объектов найдено
Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Эта квартира расположена на втором этаже классического здания 1920-х годов постройки, на ули…
$1,19 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 156 м²
Построенная в 1973 году, эта квартира на четвертом этаже с видом на улицу расположена в одно…
$2,70 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из луч…
$2,51 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всего…
$2,88 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль …
$2,56 млн
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Вилла в Алькобендас, Испания
Вилла
Алькобендас, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
$5,96 млн
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Мадрид, Испания

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