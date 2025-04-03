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Продажа домов в Galapagar, Испания

3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Galapagar, Испания
Дом 7 комнат
Galapagar, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Отдельно стоящая вилла с 6 спальнями и земельным участком, Объект находится между Торрелодон…
$1,74 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Galapagar, Испания
Дом 4 комнаты
Galapagar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отдельно стоящие виллы с тремя спальнями и собственным участком от €699.000находятся между г…
$771,653
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дом 5 комнат в Galapagar, Испания
Дом 5 комнат
Galapagar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современные отдельно стоящие виллы с 4 спальнями и участком земли по цене от 679.000 евро.Об…
$749,574
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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