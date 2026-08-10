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Жилье в Алькобендасе, Испания

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квартиры
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8 объектов найдено
Квартира 5 спален в Алькобендас, Испания
Квартира 5 спален
Алькобендас, Испания
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Этот потрясающий таунхаус площадью 411 м² занимает три уровня и идеально сочетает в себе сов…
$1,85 млн
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Квартира 3 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 3 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Этот великолепный угловой таунхаус в Эль-Сото-де-ла-Моралеха — идеальный дом для семей. Он о…
$1,45 млн
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Квартира 4 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 4 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Этот элегантный угловой таунхаус в Эль-Сото-де-ла-Моралеха расположен в частном жилом компле…
$1,50 млн
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 4 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Этот великолепный дуплекс, расположенный на третьем этаже современного и элегантного здания …
$1,68 млн
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Квартира 3 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 3 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Эти впечатляющие апартаменты на первом этаже расположены в частном жилом комплексе в Ла Мора…
$1,56 млн
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Квартира 4 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 4 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Этот таунхаус площадью 250 м² с возможностью расширения расположен в удобно расположенном жи…
$1,84 млн
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Квартира 2 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 2 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругло…
$766,861
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Вилла в Алькобендас, Испания
Вилла
Алькобендас, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
$5,96 млн
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Параметры недвижимости в Алькобендасе, Испания

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