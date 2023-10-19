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Квартиры в Comarca de la Costa Granadina, Испания

Almunecar
4
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€375,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€504,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€355,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€310,000

Параметры недвижимости в Comarca de la Costa Granadina, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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