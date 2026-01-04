Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Comarca de la Costa Granadina
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры и апартаменты с видом на горы в Comarca de la Costa Granadina, Испания

Пентхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$617,283
Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$416,550
Квартира 3 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 3 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$351,573
